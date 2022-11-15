〈焦點股〉台積電登高一呼 供應鏈大開資金派對

股神巴菲特旗下波克夏與避險基金老虎全球第三季皆新增買進台積電 (TSM-US)，激勵 ADR 盤後飆漲逾 7%，台股今 (15) 日大漲 300 多點，台積電 (2330-TW) 盤中勁揚逾 9%，相關供應鏈概念股也一吐悶氣，弘塑 (3131-TW)、精材 (3374-TW)、光洋科 (1785-TW) 強勢亮燈漲停，中砂 (1560-TW)、帆宣 (6196-TW)、辛耘 (3583-TW)、家登 (3680-TW) 等多檔均氣勢如虹。

台積電今天開盤跳空大漲，股價最高來到 487 元，漲幅 9.44%，一舉站上半年線，並創下 2 個月新高，單日市值激增 1 兆元，升至 12.62 兆元。

半導體濕製程設備供應商弘塑今天強攻漲停，達 229.5 元，收復季線，同登近 2 個月高點。弘塑第三季稅後純益 2.27 億元，季增 28.88%、年增 56.25%，每股稅後純益 8 元，雙創歷史次高，累計前三季稅後純益 5.73 億元，每股純益 20.1 元。

台積電旗下封測廠精材今天也衝上漲停板，達 109.5 元，站上季線。精材前三季累計稅後純益 15.29 億元，每股純益 5.64 元。考量中長期業務發展及營運管理需要，精材將斥資 23.28 億元自地委建廠辦大樓，預計 2024 年第 4 季完工。

其他台積電供應鏈方面，光洋科股價也亮燈漲停，達 34.45 元，中砂、帆宣、采鈺、辛耘、家登、公準、上品、世界、環球晶、洋基工程、濾能等，漲勢都相當凌厲。