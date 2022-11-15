室內裝潢最新選擇！KD定製櫃室內裝潢10大亮點，原來裝潢可以這樣做！

室內裝潢不是系統櫃，就是木作裝潢？2022 年起不再只有 2 種選擇！健康建材品牌科定企業，2022 年推出第 3 選擇：KD 定製櫃。KD 定製櫃是系統櫃與木作的綜合體，有木工專用的原料，及精細作工，又有系統櫃的快速完工， KD 定製櫃否值得選購？10 大亮點，帶您輕鬆了解！

KD 定製櫃室內裝潢的 10 大亮點

亮點 1：襌意木格柵，讓人舒心的室內裝潢

木格柵可應用於門片、櫃子門片、牆面、天花板，甚至拿來做區隔空間使用。木格柵具有禪意，寧靜、安定身心的氛圍，現今廣泛應用在室內裝潢裡，為屋主消除平日忙碌、緊繃的身心。



亮點 2：45 度斜面層板，展示的一清二楚

45 度斜面展示鞋櫃相較於平面層板，多了展示用途，能清楚展露各式鞋款的樣式，外出搭配衣著時，也更能快速、精準挑選，對於愛美女性來說是必備的室內裝潢！

【TIP】KD 定製櫃為木作作工，45 度斜面層板可輕易完成，而系統櫃以平面層板為主，較無法做到斜面層板。KD 定製櫃連微小細節，都堅持做到美觀、實用，讓您擁有豐富的收納空間，更讓室內裝潢更具品味。

亮點 3：跨距超寬的櫃子，不再格格不入

KD 定製櫃可以訂製 90cm 以上的櫃寬，有別於限制櫃寬的系統櫃。跨距超寬的櫃子讓居家電器、生活用品更可彈性擺放，不需預先丈量電器尺寸，更可避免電器塞不進櫃子裡的窘況，室內裝潢不再 NG。

亮點 4：櫃內 45 度角斜光，展示品更吸睛

櫃內 45 度角斜光照明，除了讓藏書空間更為明亮外，亦可增強精品杯盤及展示品的吸睛效果，更重要的是 45 度角斜光往櫃內照射，是漸接照明的一種，不會直接照射到櫃外，讓人不舒服，對於精品展示室內裝潢有特別要求，可以參考 KD 定製櫃。

【TIP】KD 定製櫃使用木工專用原料「木心板」，木心板為天然原木組合，原木纖維與組織可牢固咬合五金，具有高承載與耐重特性，非天災、不當使用外，可終身使用並享有終身保修。



亮點 5：訂製層板厚度，展現大氣格調

櫃子層板加厚，相較於常見的 6 分厚度層板更顯大氣，常見應用於神明桌、公領域展示櫃等。KD 定製櫃可依屋主需求 100% 客製，滿足您對室內裝潢的想像。



亮點 6：500 多款色系搭配，材質樣式包羅萬象

KD 提供 500 多款面材供挑選，層板正反 2 面及 4 邊可客製 3 種顏色，任意搭配，訂製您獨一無二的櫃子。

亮點 7：高難度施作的懸吊櫃

常見的懸吊櫃大多以簡易鐵件及少量層板做表現，用途以簡單擺設為主，若懸吊櫃以收納用途，材質則為木料會是非常考驗技術，KD 定製櫃以木作工法，將懸吊櫃的少量面積固定於頂面、側面，完成高難度施作。

【TIP】系統櫃原料採用塑合板或密集板，皆為重量較高的板材，板材性質咬合五金較不牢固，正常情況無法施作高難度懸吊櫃。

亮點 8：板材封邊完美，不怕發霉受潮

櫃子板材裁切好各式尺寸後，會進行板材封邊，讓板材不裸露在外，隔絕外在環境，若封邊不完善，內層板材容易發生受潮及熱脹冷縮反應，進而影響後續使用。KD 定製櫃採用機器封邊，保障板材封邊完整，不受外在環境影響，封邊效果也是非常細緻與美觀。

亮點 9：主色延伸全屋，質感一氣呵成

KD 室內裝潢材料多樣、多色、品項齊全，應用範圍包含天花板、牆面、櫃體、桌面、木格柵、木地板…，若對室內空間配色講究，歡迎與設計師指明 KD 建材。



亮點 10：健康建材，保障家人健康

KD 為台灣本土健康建材品牌，致力降低建材中的甲醛含量，全系列產品堅持選用 F1 低甲醛建材，並獲得健康綠建材標章，及多項 SGS 檢測，讓居家安全再升級，是您值得信賴的建材品牌。

深入了解 KD 定製櫃室內裝潢 10 大亮點後，深刻了解室內裝潢不再只有系統櫃與木作裝潢 2 種選擇！KD 定製櫃目前僅承接設計師案件，由設計師構圖、設計、監工與驗收等作業，歡迎向設計師指明選用 KD 定製櫃。

科定企業

* 科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝潢空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 官方網站：https://www.twkd.com/tw

* 建材品號：KD 定製櫃、K6169BS、P169AA、P000X3、P101Q1、P137R1、P178PA

* 設計案場：康貝客室內裝修 https://www.comebank.com.tw/

* 影音開箱：https://youtu.be/IhN78xNeLps