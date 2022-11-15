〈能源盤後〉OPEC下調全球需求預期 油價逆轉收低

原油期貨價格周一 (14 日) 逆轉收低，係因石油輸出國組織 (OPEC) 月報表明全球原油供應前景存在不確定性，並小幅下修石油需求預期，令原油吐回早盤漲幅。

此前報導稱，儘管中國部分城市仍實施封控，但當局可能進一步放寬「清零」防疫政策。消息激勵周一早盤油價走勢。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.09 美元或 3.5%，收每桶 85.87 美元，盤中高點達 89.57 美元。

最近月 WTI 原油期貨價格在過去 2 個交易日均收高，但根據道瓊市場數據，上周仍收低 3.9%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.85 美元或 3%，收每桶 93.14 美元。上周 Brent 原油期貨價格下跌 2.6%。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.5285 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.544 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 5.933 美元，上周大跌 8.1%。

市場驅動力

OPEC 在備受關注的月報中，將今年全球石油需求的預測下調 10 萬桶 / 日，降至每日 250 萬桶，同時小幅修正供應預期，暫不改變全球經濟成長預期。

StoneX Group 歐洲、中東和非洲及亞洲能源分析師 Harry Altham 周一表示，「這很大程度上是反映中國防疫措施，市場可能將此舉解讀為 OPEC 進一步下修需求的藉口。

周一也有報導傳出，中國部分城市開始減少新冠病毒的常規檢測。

「中國將降低大規模檢測要求，將人力自隔離營中釋放出來，並進一步降低對外國旅客入境的防疫限制。」Altham 說。他稱，普遍的樂觀情緒已在過去 2 周大福提振恆指 20%。

然而，他強調，「中國離經濟全面重新開放似乎還有一段路要走。」

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，能源市場有上行風險，因為中國似乎將放寬新冠防疫限制，且下個月初俄羅斯石油價格上限就要施行，可能會讓俄羅斯石油離開市場。

