本周美國零售業財報重點：觀察庫存水準

隨著美國大型零售商本周陸續公布財報，華爾街也將密切關注另一個數字：庫存水準。

沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US)、Gap (GPS-US)、Kohl"s (KSS-US) 和其他公司正試圖出清堆積在商店後台和倉庫中的大量額外商品。

它們的財報將作為前期指標，尤其是在零售商為假期旺季、客流量增加、競相爭逐消費者錢包和不斷推出的豐富的銷售活動預做準備之際。投資人希望能更清楚地了解它們賣出了多少存貨，以及折扣可能要下到多少才能保持商品流通。

股票研究公司 D.A. Davidson 零售分析師貝克 (Michael Baker) 說，「庫存是最重要的因素。」「以前並非如此，它常常這只是因素之一。但如今庫存將比其他指標更重要。」

零售商面臨著清理庫存並在下個財年重新開始的壓力。由於經濟學家示警儲蓄帳戶縮水、信用卡債務上升以及經濟衰退的風險，平衡庫存變得更加緊迫。

貝克說，「它們的想法是在銷售可能更困難環境之前擺脫大部分庫存。」

在過去 6 個月裡，零售商經歷了急劇的轉變。許多在疫情初期大量暢銷相同物品，像是家居服和咖啡機，如果都淪為清倉拍賣。

隨著房價和雜貨價格飆升，購買大件商品和非必需品的美國人越來越少。由於供應鏈問題，庫存也增加了。

Cowen 零售分析師陳奧立佛 (Oliver Chen) 表示，「從運動褲到泳衣和手提箱」喜好的突然變化讓業者處於困境。

零售商通常會提前 6 到 12 個月下單，而且大件商品和家居用品的訂單量會更高。在看到如此強勁的消費者需求並應對供應鏈相關的缺貨後，某些公司下達了更大或加急的訂單。

大型零售商為建立庫存而進行如此長時間和艱苦的鬥爭，以至於當需要減緩商品流入時，它們無法進行適當的調整。陳說，「你不能說變就變。」。

沃爾瑪和 Target 等零售商的庫存在截至 4 月 30 日的第 1 季都大幅上升，令投資人感到震驚。

Target 兩次調降財測，一次在 5 月，一次是在 6 月，聲稱將取消訂單、降價並採取其他重大措施來清理庫存。

沃爾瑪美國 CEO 佛納 (John Furner) 在 6 月的投資人大會上承認，該公司「只是希望擺脫」其大部分過剩庫存。他警告，可能需要「好幾季」才能恢復到更健康的庫存狀況。一個月後，該公司調降了第 2 季和全年的獲利預期，部分原因是大幅降價。

包括 Abercrombie & Fitch (ANF-US)、American Eagle (AEO-US) 和 Gap 在內的購物中心零售商都報告了類似的問題。其中有些還調降了財測。

Kohl"s 從去年的庫存過少轉變為今年第 2 季的庫存膨脹。其中一些來自美容商品，因為它開設了絲芙蘭商店，並決定留下並保存在錯誤時間到達或賣不出的商品。

Gap 的庫存因尺寸和分類無法配合而備受打擊。在其 Old Navy 連鎖店，銷售更多大碼商品的努力適得其反，因為商店的大碼商品太多，而需求量大的商品太少。

並非所有零售商都在為清理庫存而傷腦筋。由於筆記型電腦和電視等消費電子產品的銷售放緩，百思買 (BBY-US) 在 7 月調降了全年銷售預期，但其第 2 季庫存同比下降。

與同行一樣，梅西百貨 (M-US) 也發現消費者口味正從休閒服裝和家居類別向更考究的服裝。它也調降了財測，理由是消費者支出疲軟。然而，在最近幾季，它已盡量避免了嚴重的庫存失衡。

CEP 甘內特 (Jeff Gennette) 在 8 月的財報電話會議上表示，百貨公司使用數據分析來迅速行動。他說，由於注意到消費者減少支出並聽說競爭對手的庫存問題，它放慢了對其具有更大彈性的品牌訂單。

對於購物者來說，業者清理庫存意味著這個假日季有更多便宜貨可選擇。對於零售商來說，這將意味著獲利率受到壓縮。

諮詢公司 GlobalData Retail 總經理桑德斯 (Neil Saunders) 表示，購物中心零售商和其他銷售服裝、家居用品和電子產品的零售商更有可能深陷泥沼。

他說，即使價格再低，冬天也很難賣夏裝。他說，許多人在疫情初期已經購買的一次性商品也一樣，像是平板電視或攪拌機。

庫存過剩也可能會降低一些商店在這個假日季的購物感受。擁有太多選擇，即使折扣很好，也可能會讓那些在旺季尋求輕鬆、快捷和便利的購物者不知所措；反而可以將他們推向亞馬遜等線上競爭對手。

桑德斯說，「很多人可能會走進商店四處看看，然後可能會再走出去，並認為『這個我沒辦法』。」

部分分析師已經為庫存問題的持續問題做好了準備。股票研究公司 Evercore ISI 上周在財報發布前對 Target 發出負面評估，聲稱預計這家大型零售商的業績不佳，並指出它仍在解決積壓數月的庫存。

Target 的大部分銷售額來自非必需品，而沃爾瑪的大部分銷售額來自雜貨。

Evercore ISI 的零售分析師梅立齊 (Greg Melich) 表示，即使如此，假期仍對那些應對庫存膨脹的零售商小有幫助。購物者還是會上門購物，即使假期預測並不樂觀。