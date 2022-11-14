倍力資訊年底轉上櫃 衝自研業務樂觀看明年

資訊軟體整合服務商倍力資訊 (6874-TW) 將由興櫃轉上櫃，預計年底掛牌；倍力資訊董事長許金隆表示，年底碳管理平台將上市，加上既有產品智慧財務解決方案擴大客戶群，樂觀看待明年營運。

倍力資訊主要業務為經銷代理 Oracle、SAP、CISCO、Quest、IBM 等品牌軟體產品，也進行企業 ESG 應用軟體開發與銷售，提供企業客戶兼具數位轉型及 ESG 永續經營雙軸轉型的軟體需求。代理相關業務營收占比超過 9 成，自有產品雖僅占 5%，但毛利貢獻度高。

倍力資訊自行研發財務報告書自編應用軟體產品，可協助上市櫃公司產出符合主管機關申報要求的 IFRS 集團合併報表，提升企業整體經營管理績效，目前獲逾 250 家國內上市櫃公司客戶採用，市占率約 14%。

倍力資訊積極布局 ESG 市場，已研發符合法遵的「碳管理平台 - 碳管家 CarbonKeeper」解決方案，預計明年第一季協助上市櫃企業集團採用，客戶可整合「智慧財務解決方案」，符合法遵與國際採購規範需求。

除深耕既有中大型客戶外，許金隆表示，智慧財務解決方案將再拓展開發中小企業市場，擴張客戶群至興櫃企業，為營運挹注新一波成長動能，至於將上市的碳管理平台潛在客群更多，高達 20 萬家企業有需求。

許金隆指出，將持續擴大自有軟體業務，目前該業務年營收平均成長 2-3 成，隨著碳管理平台新業務上線，加上既有產品擴大客戶群，預計明年整體營收成長幅度將更高。

倍力前三季營收 12.66 億元，年增 26.67%；稅後純益 0.56 億元，每股純益 2.98 元。倍力資訊表示，將持續擴大營運規模與擴增技術研發人員，以佈局高毛利自有產品利基市場，提升營運量能。

