〈台股盤後〉中國政策利多傳產上攻 14200點僅一步之遙

中國放鬆清零政策規定、釋出房市刺激政策，帶動相關基建、原物料、塑化相關族群今 (14) 日走強，指數開高走高指數一度站上 14200 點整數關卡，終場上漲 167.34 點，或 1.19% 至 14174.9 點，成交量達 2740 億元。

電金權值股方面，台積電小漲 0.8% 成功站上季線，聯電上漲 2%，台泥大漲 6.2%，中鋼上漲 3.4%，台塑、南亞、台塑化皆漲逾 1%，台化上漲 2%，長榮上漲 3.6%，鴻海、台達電都收紅。

高價股漲勢強勁，祥碩亮燈漲停站上 700 元關卡，亞德客大漲 5% 衝破年線，譜瑞漲 4%，股王信驊漲近 4% 股價也逼近年線，緯穎上漲 3.4%，力旺上漲 1.4%，大立光、世芯、AES 收在平盤之上。

中國多項利多政策推出帶動水泥、鋼鐵、塑化等族群今日表現，除了台泥大漲 6% 外，亞泥漲 3.9%，信大上漲 2.9%，第一銅、中鴻亮燈漲停，大成鋼、新光鋼漲逾 3%，聯成大漲 6%，和益漲 4%、東聯漲 2.9%，台聚集團也齊漲。

另外，製鞋業走出越去年越南疫情陰霾，前三季紛紛繳出亮眼成績，寶成、志強今開盤亮燈漲停，鈺齊大漲 5.6%，鞋材廠百和、三芳也漲超過 4%，豐泰上漲 1.9%。

展望後市，法人認為，若外資資金能持續回籠，對於台股就有較強支撐，可望持續向上，至於飽受庫存壓力之苦的科技業，目前仍有部分廠商處於調整壓力，但最快可望在第一季後紓緩。