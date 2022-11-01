進典今競拍底價30.17元 預計11/21上櫃掛牌

高階控制閥門製造商進典 (6843-TW) 配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 3331 張，其中 2665 張採競拍方式承銷，今 (1) 日起投標到 11 月 3 日，增資後股本為 3.33 億元。本次競拍底價為每股 30.17 元。

進典今年第三季受惠高毛利產品，包含石化、鋼鐵與電廠等出貨挹注營收，單季獲利可望改寫新高，並超越上半年總合，法人估前三季每股純益達 3.12 元，進典在手訂單能見度直抵明年 6 月，接單金額近 6 億元，主要來自燃氣電廠及半導體產業需求成長。

進典上半年營收 3.93 億元，稅後純益 4192 萬元，每股純益爲 1.42 元，第三季營收達 2.76 億元，主要來自石化、鋼鐵、電廠的專案，單季稅後純益可創新高，並超越上半年總合的 4192 萬元，法人估進典前 9 月稅後純益 9200 萬元，每股純益將達 3.12 元。

法人估，進典今年底各應用營收比重分別為石化 36%、燃氣電廠 21%，半導體 20%，鋼鐵 5%，製藥化學 10%，在目前接單推升下，訂單直達明年 6 月，樂觀估明年營收將持續成長，且各應用占比中，燃氣電廠及半導體應用可望上攀到 25%。

進典投入閥門產業已長達 47 年，擁有精密製造能力及關鍵技術，利用 HVOF 高速火焰曲面噴塗、Ra0.08 級研磨技術及金屬密封技術及球閥產品可耐超高壓 CLASS 4500 等關鍵技術，延長產品在嚴苛製程環境使用壽命，達到嚴苛製程條件下之抗磨耗、抗腐蝕、零洩漏效益，協助客戶降低逸散性及碳排放問題，廣泛運用在各產業核心製程。

進典不以代理或代工為經營模式，聚焦 JDV 品牌推展、高階球閥及蝶閥研發、精密製造技術、深入材料應用、研發環保節能產品等。

進典已連續 5 年取得中國大陸中石化進口閥門框架協議名單、近期不僅切入美國電廠供應鏈，更獲得台積電 (2330-TW) 日本熊本廠新建案及澳洲最大能源公司訂單。