00850殖利率5.4% 配息創掛牌新高

國內第一檔 ESG 台股 ETF——元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)，今 (7) 日公告今 (2022) 年度配息金額為 1.48 元，以上週五收盤價計算，殖利率達 5.4%，配息改寫 2019 年掛牌以來新高，後續 11/15 為除息前最後買進日，並於 11/16 除息。

00850 追蹤「臺灣永續指數」，網羅台灣各產業的 ESG 資優生，由於台股市值前段班企業多在 ESG 領域有卓越成績，因此 00850 的主要持股與國民 ETF 0050 相似，但股價只約有 0050 的四分之一，因此有「小 0050」之稱。在 ESG 特色加上平易近人的價格下，00850 長期深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十名的 ETF。

今年以來受到全球通膨加劇導致各國強升息下，各國股市包含台股皆呈現空頭格局，然而台股投資價值已漸漸浮現，以 00850 為例，目前成分股本益比已跌至 8.97 倍，遠低於歷史平均的 15.52 倍，逢低分批進場佈局可期。

元大投信提醒，投資人參加配息時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。