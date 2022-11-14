鴻海劉揚偉出席B20峰會提促進經濟三要素 「台灣是最值得信賴的合作夥伴」

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (14) 日出席於印尼峇里島舉行的 G20 系列活動 B20 峰會，發表「運用創新力量，創造未來經濟成長」專題演講。他表示，分享、合作、共榮是促進經濟成長的三大關鍵要素，而台灣則是最值得信賴的合作夥伴。

劉揚偉表示，氣候變化、新冠疫情、主要大陸的衝突以及主要國家之間的科技競爭等，對產業造成深遠的影響，必須利用創新的力量促進未來的經濟增長，其中分為分享、合作、共榮三大關鍵要素。

劉揚偉指出，鴻海與許多國家，以及要求嚴格的一流客戶合作，在此規模上創造創新環境及管理創新是項關鍵挑戰，鴻海雖然會犯錯，但越做越好，也非常樂意分享經驗，協助各國快速建立產業。

他也以鴻海目前在電動車推動的建造營運在地化 (BOL) 模式為例，透過與當地企業合作，在各國建立產業供應鏈，不僅能帶動技術創新，一個成熟的電動汽車生態系統更可能影響國家的 GDP，還能使產業供應鏈多樣化，創造更多就業機會，為國家經濟帶來巨大優勢。

劉揚偉強調，目前正處於智慧生活轉型的重大契機，改變一個國家的交通網路及移動生活方式，為實現淨零碳排的一部分，也是經濟持續發展的關鍵，而台灣是最值得信賴的合作夥伴，透過分享與合作，共同創造美好世界。