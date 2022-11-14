〈焦點股〉製鞋業Q3、10月業績旺 2檔直奔漲停

製鞋業第三季、10 月紛紛繳出亮眼成績單，寶成 (9904-TW) 擺脫越南疫情陰霾，第三季每股純益 1.94 元、前三季累計達 5.23 元，皆創新高，今 (14) 日在資金進駐下，股價一舉攻上漲停板，志強 - KY(6768-TW) 同登漲停，鈺齊 - KY(9802-TW) 及豐泰 (9910-TW) 漲勢也不俗。

寶成近來股價展開反彈，今天更直奔漲停價，達 31.75 元，創逾 5 個月來新高，站上年線，盤中委買逾 1.2 萬張高掛；志強同步亮燈漲停，達 83.9 元，收復季線，為近 2 個月新高；鈺齊盤中也大漲逾半根停板，最高來到 151 元；豐泰盤中勁揚超過 3%，最高來到 185 元。

寶成逐步走出去年越南疫情干擾，加上強勁需求帶動，今年出貨量大幅成長，第三季稅後純益衝上 57.28 億元，季增 13.2%、年增 124%，每股純益 1.94 元，前三季稅後純益 154.2 億元，年增 23.2%，每股純益 5.23 元。

寶成 10 月營收仍表現不俗，達 236.5 億元，月增 3.4%、年增 36.7%，累計前 10 月營收 2282.2 億元，年增 14.8%；其中製鞋業務持續表現強勁，通路業務也已連續兩個月正成長。

志強今年前三季 EPS 達 7.45 元，創上市以來新高，10 月營收 19.59 億元，再寫單月新高，月增 20.5%、年增 3 倍，累計前 10 月營收 157 億元，年增 57.9%。志強表示，在世足賽需求旺季帶動下，看好下半年足球鞋出貨，營運可望續強。

豐泰 10 月營收 83.37 億元，月減 3.13%、年增 83.9%，累計前 10 月營收 813.78 億元，年增 44.9%。法人指出，儘管品牌商進入庫存調整階段，第四季仍可望優於去年，明年營運看增。

鈺齊 10 月營收 19.54 億元，月減 21.31%、年增 32.82%，再創同期新高，累計前 10 月營收達 199.19 億元，年增 59.13%。鈺齊指出，目前已進入 2023 年春夏季鞋款產銷，隨著集團營運規模穩定成長，加上稼動率維持高檔，第 4 季接單排產總額可望大於第 3 季。