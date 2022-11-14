視陽光學承銷價訂168元 16日起開放申購

隱形眼鏡廠視陽光學 (6782-TW) 配合初次上市前公開承銷，辦理現增發行新股，預計 80% 採競價拍賣、20% 採公開申購，其中，競價拍賣已在今日完成，公開申購承銷價則訂為 168 元，預計自 11 月 16 日至 11 月 18 日開放申購，並在 11 月 28 日正式轉上市。

視陽光學本次競拍張數總計 5627 張，參與投標的合格標單共 1575 筆，得標筆數共 317 筆，今日上午在證交所經由公開方式完成電腦開標作業，最低得標價為 176 元，最高得標價為 201 元，計算得標加權平均價為 183.12 元。

另外，公開申購方面，視陽光學公開申購價為 168 元，辦理張數為 1906 張，預計 11 月 16 日至 18 日進行公開申購，並在 11 月 22 日公開抽籤。

視陽光學是在 1998 年成立，目前主要股東包含偏光板廠明基材 (8215-TW) 等，營運重心主攻矽水膠產品開發，並在日本擁有自有品牌 Refrear，目前已躍居亞州第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

展望未來，視陽光學持續看好整體矽水膠市場前景，加上產能持續開出下，樂觀今年營收、獲利都可望再創新高，馬來西亞檳城廠產能預期本季將進一步提升至 3300 萬片，同時二廠持續整建中，估明年第二季可望再開出 500 萬片月產能，屆時月產能將上看 3800 萬片，較目前增加逾 2 成。