〈台股盤前〉急彈行情將現 大盤步步高挑戰半年線14602

台北股市 11 日收漲 503.8 點或 3.73％，收盤漲點改寫今年來第 2 大、史上第 6 大，大盤收 14007.56 點，單日成交值達 3354.15 億元並跨越季線到手；市場專家指出，在台股落後、外資回補、市場成交值等有利因素之下，將形成大盤步步走高格局，指數將挑戰半年線 14602 點。

證券分析師黃漢成指出，台股翻越季線後，可能面臨挑戰上半年線之前的區間震盪格局，但整體而言，台股目前仍是震盪向上走勢。今天台北股市並且看好，低位階的半導體、PCB 及電動車概念股在將有表現機會。

上周六收盤的美股數據部分，道瓊指數上漲 32.49 點，或 0.1%，收 33,747.86 點。那斯達克指數上漲 209.18 點，或 1.88%，收 11,323.33 點。標普 500 指數上漲 36.56 點，或 0.92%，收 3,992.93 點。費城半導體指數上漲 2,754.9 點，或 3.08%，收 2,754.9 點。

同時，台積電 ADR (TSM-US) 上周六上漲 4.22%。

在市場認為今天的台股大盤可望以電子族群爲主攻先頭部隊同時，包括台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW)、信驊 (5274-TW)、聯發科 (2454-TW) 等股可望成為市場指標。

在市場重大訊息方面，智慧手機龍頭三星擬大幅調降明年智慧手機出貨量 13%，換算砍單約 3000 萬支，也透露出非蘋手機供應鏈可能承受壓力。

美國貨幣政策走向牽動全球金融市場，新台幣匯率波動也因此加劇。上周五，美國最新通膨數據低於市場預期，國內股匯市跟進美股大漲，新台幣匯率爆量強升 4.95 角，創近 23 年來單日最大升幅，終場收在 31.41 元，為近兩個月新高，總成交量擴大至 24.04 億美元。若熱錢持續回流，新台幣匯率有機會重返 30 字頭。