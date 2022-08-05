〈明基材法說〉醫療事業維持高成長 轉投資視陽規劃上市

明基材 (8215-TW) 近年擴大聚焦在醫療、電池隔離膜等非偏光事業，董事長暨執行長陳建志今 (5) 日對醫療產品仍維持樂觀展望，預期今年四大醫療業務都將成長，此外，明基材轉投資的隱形眼鏡廠視陽光學 (6782-TW) 也規劃由興櫃轉上市。

明基材醫療產品包含隱形眼鏡、皮膚護理、醫療包材、專業醫療等四大領域，從個別領域觀察，陳建志說，專業醫療隨著各國逐步解封，近期開始有較顯著的成長，而主打傷口護理、止血的品牌安適康需求也維持強勁，隨著醫學中心、診所通路拓展，後市動能可期。

陳建志進一步指出，皮膚護理、隱形眼鏡等消費性醫療產品今年在中國 618 購物節銷售狀況不錯，整體行銷、執行狀況均符合預期，對未來兩個季度也樂觀，將積極準備年底雙 11 購物節，並聚焦東南亞市場。

明基材隱形眼鏡產品專注發展矽水膠產品，除旗下擁有品牌美若康外，也轉投資視陽光學，近期視陽光學規畫申請上市，明基材可望同步受惠，依據財報顯示，明基材持股視陽光學約 17.97%，今年上半年也依持股比例認列約 5784.4 萬元獲利。

法人也關注視陽光學後市展望，陳建志說，不對視陽營運展望評論，但認為明年表現仍相當不錯，與明基材本身的隱形眼鏡事業也有產品、客群區分，至於未來是否會考慮處分持股，會依後續相關流程評估。