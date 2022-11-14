〈走進中國〉看不到希望 中國製造商艱苦求生

中國製造商艱苦求生，看不到希望，原因是歐美國家庫存滿載，導致業者訂單驟減，被迫裁員、減薪，甚至關廠。

倫敦《金融時報》報導，上月 Jimmy 最後一次關上廣東工廠大門後，發給員工薪資，賣掉機器，甚至搬走辦公室設備。

Jimmy 說：「訂單減少和持續封鎖，都是我想關廠的原因，但最重要的是，感覺沒希望，看不到景氣回升跡象。」

中國南方眾多工廠經理說，歐美國家庫存滿載，導致 10 月訂單下降驟降 50%，進而使中國經濟的前景更加黯淡。10 月通常是製造業特別繁忙的時期，如今工廠活動急劇下降，造成藍領勞工難以找到工作。

此挫敗導致政府官員面臨更加複雜的局面，他們原本已遇到房市危機、零星封鎖、消費者信心低落等問題。中國第 3 季國內生產毛額（GDP）僅擴張 3.9%，成長率比全年目標的 5.5% 小。

在廣東擁有傢俱工廠的 Christian Gassner 說：「這應該是一個忙碌的季節，但過去兩個月卻是最慘的 … 沒人敢買東西，沒人敢買沙發，（歐洲）沒人有錢。」

Gassner 說：「每個人都在為同樣的事情吶喊。某些產業的訂單掉了 30% 到 50%。許多人正在關閉工廠。」

在華南從事採購工作的香港企業主管 Alan Scanlan 表示，之前買家為今年進太多貨，電商榮景結束，放緩是不可避免的苦果。例如，Nike 在 9 月說，第 3 季末北美庫存較去年同期激增 65%。

中國國家統計局的數據顯示，上月中國製造業採購經理人指數（PMI）降至 49.2，不如 9 月的 50.1，且降幅大於預期。

中國海關總署上周一公布的數據顯示，10 月出口下降 0.3%，遠不如經濟學家原估的成長 4.5%。經濟學家將此歸咎於訂單減少與封鎖令。

法國外貿銀行（Natixis）經濟學家吳卓殷（Gary Ng）說：「我們處於中國內需受封控影響的情況，且全球利率升高導致歐美需求疲弱 。這可能對華南產生很大的問題… 這些省份對中國經濟很重要。」

一名廣東東莞市官員對此表示，地方政府必須支付新冠病毒檢測費用，因此難以持續補貼製造商。

這位不願具名的官員說：「我們能怎麼辦？讓工廠和地方經濟死掉，把公帑都浪費在沒完沒了的核酸篩檢上？」

香港中小企業協會名譽會長 Danny Lau 說：「當訂單減少時，我們被迫削減成本，而最大支出之一就是付工人薪水。去年年初我們有 200 多名員工，但今年只剩下 100 多人 … 主要原因是缺乏訂單。」

在廣東一家企業上班的陳先生表示，他的薪資只剩下人民幣 50,000 元（6,900 美元），遠不如一年前的 80,000 元。

現年 24 歲的陳先生說：以前我買珍珠奶茶眼睛眨都不眨一下，現在只去那些有提供折扣券的咖啡館。

他估計，自 4 月以來，公司訂單較去年同期減少 40%。陳先生說：「客戶失去信心，再也不敢把所有雞蛋都放在中國。」

美中關係緊張，也導致製造商加速遷出中國。中國工資上漲，已促使製造商將生產線轉移至東南亞。

計劃關閉廣東工廠的 Everstar Merchandise 執行董事 Suki So 說：「在中國，已經沒有運氣了 …（因為美國人）不再需要中國製造的商品，我們最好收掉中國的業務。」

因此，她將其餘工廠遷到東南亞，在那裡生產耶誕燈飾。她說：「美國人變得更窮了，對傢俱等非必需品的需求（下降） … 迫使我們（今年）不得不租用倉庫，存放成品。」