半導體族群噴出 台股大漲503點收14007點 創5個多月來最大量

美國通膨降溫，市場多頭信心大振，帶動美股周四暴漲，台股同受激勵，今 (11) 日一度大漲 541 點，改寫史上第六大收盤漲點紀錄，半導體三雄漲勢凌厲，電金傳百花齊放，加權指數終場勁揚 503.8 點或 3.73%，收在 14007.56 點，成功收復季線，成交值達 3354.16 億元，為 5 個多月以來的最大量。

櫃買指數終場勁揚 3.95 點或 2.26%，收在 179.04 點，成交值達 856.32 億元。上市櫃成交值合計 4,210.48 億元。

台積電 (2330-TW) 今天滿血復活大漲逾 8%，終場收 441.5 元，單日市值激增 8816 億元，回升至 11.44 兆元；聯發科 (2454-TW) 也吸引買盤進駐，大漲 6%，站上 700 元大關，市值增到 1.12 兆元；聯電 (2303-TW) 同樣漲勢凌厲，終場漲 5.64%，收 44 元。

IC 設計族群獲得資金點火，瑞昱站上 300 元大關，終場收在 300.5 元，漲幅超過 6%，收復季線；聯詠也一度衝上 300 元關卡，終場漲幅收斂收 298 元；此外，創意、智原、晶豪科、群聯、九暘等漲勢皆相當強勁。

高價股也是紅通通，力旺直奔漲停價 1400 元，信驊強漲 9%，奪下股王寶座，以 2135 元作收，大立光同樣站上 2000 元，以 2030 元屈居股后，此外，旭隼、世芯 - KY、亞德客 - KY、譜瑞 - KY、AES-KY 等均漲勢凌厲。

南電於法說會上強調 ABF 載板持續供不應求，BT 載板也有急單回流，明年資本支出將會再高於今年，激勵股價衝上漲停板 256.5 元，欣興、景碩同步大漲逾半根停板，終場分別收在 158 元、119.5 元，ABF 載板三雄為盤面多頭指標股。