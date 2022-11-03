華邦電Q3純益雙減逾4成 EPS 0.67元 近6季低點

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，受到客戶庫存調整影響，單季稅後純益 26.69 億元，季減 48.2%，年減 4 成，每股純益 0.67 元，為近 6 季低點；前三季稅後純益 123.81 億元，年增 31.7%，每股賺 3.11 元。

華邦電第三季營收 221.45 億元，季減 16.89%，毛利率 45.54%，季減 2.83 個百分點，年增 0.76 個百分點，營益率 15.68%，年減 6.34 個百分點；稅後純益 26.69 億元，季減 48.2%，年減 40.4%，每股純益 0.67 元。

華邦電前三季累計營收 753.06 億元，年增 2.35%，毛利率 47.61%，年增 5.8 個百分點，營益率 20.69%，年增 3.2 個百分點；稅後純益 123.81 億元，年增 31.7%，每股純益 3.11 元。

華邦電指出，受到客戶調整庫存影響，需求下滑，導致第三季獲利衰退，但匯率有利因素，助攻毛利率維持高檔。

華邦電今日也公告以 16.73 億日元，取得子公司新唐 (4919-TW) 日本旗下半導體工廠自動化服務公司 Atfields Manufacturing Technology Corporation 100% 股權。華邦電指出，該公司主要協助半導體工廠進行自動化轉型，考量業務整合及產品綜效，將其併入華邦，協助拓展日本市場。

