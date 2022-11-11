〈ESG大趨勢〉兆豐銀主辦泰鼎-KY 9000萬美元聯貸 導入ESG永續連續指標

兆豐銀行統籌主辦的泰鼎 - KY(4927-TW)5 年期 9000 萬美元聯貸案拍板簽約，資金將用來償還泰鼎 - KY 與泰國子公司的既有債務並充實營運週轉金外，並供泰國子公司投入建置廢水處理與再生能源發電等設備。

兆豐銀表示，聯貸案邀集台銀、土銀、輸銀、一銀、華銀及香港東亞銀行共同參與，並將導入永續觀點置入 ESG 永續指標連結授信條件，透過以本案資金建置的設備，持續增加綠色能源之使用，達到減少污染、減排、節電之目標，期由銀行團與泰鼎並進朝「淨零碳排」目標邁進。

兆豐銀表示，泰鼎 - KY 隨去年泰國三廠新產能開出，營運獲利表現亮眼，就產能來看，已躋身為東南亞最大的印刷電路板廠，而在營收創新高之際，泰鼎也致力於整合台灣與泰國等亞太地區減碳工具與科技資源。

兆豐銀表示，本聯貸案取得資金投入的「泰鼎綠色專案 (Apex Green Project)」項下包含「泰鼎廢水循環再利用專案 (Apex Aqua Project)」及「泰鼎太陽能方案」兩大項目，預計總投入約泰銖 15.4 億元，導入新世代廢水處理循環系統，並建置總裝置容量 8MW 太陽能光電系統，用以提升廢水循環回收效益及再生能源投入比例，年減碳量預計可達 7000 噸以上。



