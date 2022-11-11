晶技前10月稅前盈餘年減0.7% 每股稅前賺10.29元

晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 10 月營收 10.86 億元，創 8 個月來新低，月減 5.36%，年減 14.43%，今 (11) 日公布自結單月稅前盈餘爲 2.92 億元，年減 4.7%，每股稅前盈餘爲 0.94 元，累計前 10 月稅前盈餘爲 31.88 億元，年減 0.7%，每股稅前盈餘爲 10.29 元。

晶技 10 月自結毛利率爲 37.23%，累計前 10 月毛利率爲 37.95%。晶技 10 月營收下滑，主要是因 PC 端客戶清庫存，加上對非蘋手機廠出貨沒有起色，目前晶技對第四季營運仍保守看待，預估這一波修正將到明年第一季底。

由晶技主要出貨結構來看，主要美系客戶端仍依照原規劃拉貨，但整體營收由於其他產業客戶大力調節庫存而受影響，晶技董事長林萬興先前指出，這波庫存調節將持續到 2023 年第一季末。

晶技目前積極衝刺車用產品業績，今年資本支出由 9.43 億元提高到 14 億元；其中，寧波車用頻率元件專用生產線完成擴充，每月產能由 5000 萬顆提升到 6000 萬顆。

晶技新成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

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