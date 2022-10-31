〈台積電ESG〉導入混合實境 發展晶圓產線「虛擬稽核」技術

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 導入「混合實境」(MR)，成功開發「虛擬稽核」技術，在減少跨境人員流動同時，仍能進行產品正式量產前稽核程序，順利支援客戶生產計畫。截至今年 10 月，已完成包括 9 種汽車產品在內的 39 場線上虛擬稽核，並全數通過客戶認證。

台積電表示，身為全球邏輯積體電路產業中值得信賴的技術與產能供應者，致力打造最佳客戶服務體驗。因應新型冠狀病毒對全球供應鏈帶來的挑戰，化危機為轉機，導入數位轉型技術至稽核作業。

台積電指出，因應部分終端客戶產品需求，正式量產前的實地現場稽核是必要步驟。為使客戶生產計畫不受疫情影響，在符合客戶與台積電機密資訊安全標準下，2020 年起以視訊會議及分享工具做為客戶稽核平台；

台積電去年更進一步導入「混合實境」技術，以提升虛擬稽核能力，客戶可藉由台積電稽核人員於無塵室中的穿戴式裝置畫面，遠端實際觀察晶圓廠內部運作狀況及提問，進行「即時生產線稽核」，達到與傳統現場稽核相同的效果，有效縮短量產時程，加速產品上市。

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清表示，在「客戶信任」核心價值基礎上，台積電持續導入新科技與創新合作模式，成為客戶成功關鍵推手，一同達成雙贏目標。

