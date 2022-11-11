馬自達宣布撤出俄國生產業務 持股以1歐元轉讓給Sollers

日本汽車大廠馬自達 (Mazda) 周四 (10 日) 宣布撤出俄羅斯市場，並將其與俄羅斯企業 Sollers 共同成立的合資公司的持股，以 1 歐元轉讓給 Sollers。此舉將在 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 帳面衍生一筆約 120 億日元的特別損失。

馬自達設在俄羅斯東部海參威的汽車工廠，截至目前為止採用 KD 件組裝模式，在俄羅斯國內生產汽車。但由於俄羅斯在今年 2 月 24 日入侵烏克蘭，零件出口在 3 月停止，該工廠的汽車生產也在 4 月底中斷。為此，馬自達在俄羅斯的新車銷售業務只剩下存貨部分可賣，因此預料同樣將撤出當地的新車銷售市場。

馬自達在俄國合資公司的 50% 持股，將全部轉讓給 Sollers，雙方已於 10 月下旬簽訂讓渡合約。不過雙方在合約當中明定，馬自達有權在 3 年之內買回讓渡給 Sollers 的股份。

馬自達 2021 年於俄羅斯市場共賣出大約 2 萬 9000 輛新車。馬自達的執行董事毛籠勝弘於周四表示，該公司在會計年度 Q2 的財報說明會上已提到該筆交易獲得俄羅斯政府核准，具體手續也正在進行，售後服務則還在摸索當中。

日本同業豐田汽車在今年 9 月撤出俄國市場，日產的俄國子公司股份亦以 1 歐元賣給俄羅斯國營中央研發汽車和動力研究所 (NAMI)。另外，三菱汽車和五十鈴汽車也正在考慮撤出俄國市場。