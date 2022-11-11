美股噴漲 台股同歡飆漲逾500點 登上萬四

美國 10 月份關鍵通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，美股應聲大漲，道瓊指數狂噴 1200 點，連動台股今 (11) 日雙 11 不孤單，開盤也帶量勁揚 375.19 點、開在 13878.95 點，且漲勢立即擴大飆漲超過 500、登 14000 點之上，最高漲到 14045.51 點。

美國消費者物價指數 (CPI) 降溫幅度大於預期，點燃美股多頭信心，道瓊狂飆漲 1,201.43 點，創 2020 年 5 月以來最大漲幅；費城半導體指數大漲 10%，台積電 ADR 大漲 8.92%；科技股漲勢最吸睛，標普收盤猛升 5.54%，創 2020 年 4 月以來最佳表現。

受此激勵，台積電現股今天開盤狂飆 34 元、漲到 441.5 點，剽悍大漲超過 8%，貢獻大盤漲點超過 270 點，也帶動電子權值股凌厲強攻，聯電漲逾 6%、聯發科漲逾 5%，面板雙虎、日月光投控等都連袂走高。

盤面上不只電子股強勢，金融股、航運股等都百花齊放，國泰金漲約 4% 最帶勁，且漲幅也略高於大盤，整體金融股滿面紅，推升金融指數漲逾 2.6%；航運股中的航空雙雄展翅高飛，雙雙漲逾 3%，貨櫃股等也都表現亮眼，整體航運指數漲逾 2.5%。