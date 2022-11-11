美股噴漲 台股同歡飆漲逾500點 登上萬四

美股噴漲 台股同歡飆逾500點 登14000點。(鉅亨網資料照)
美股噴漲 台股同歡飆逾500點 登14000點。(鉅亨網資料照)

美國 10 月份關鍵通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，美股應聲大漲，道瓊指數狂噴 1200 點，連動台股今 (11) 日雙 11 不孤單，開盤也帶量勁揚 375.19 點、開在 13878.95 點，且漲勢立即擴大飆漲超過 500、登 14000 點之上，最高漲到 14045.51 點。

美國消費者物價指數 (CPI) 降溫幅度大於預期，點燃美股多頭信心，道瓊狂飆漲 1,201.43 點，創 2020 年 5 月以來最大漲幅；費城半導體指數大漲 10%，台積電 ADR 大漲 8.92%；科技股漲勢最吸睛，標普收盤猛升 5.54%，創 2020 年 4 月以來最佳表現。

受此激勵，台積電現股今天開盤狂飆 34 元、漲到 441.5 點，剽悍大漲超過 8%，貢獻大盤漲點超過 270 點，也帶動電子權值股凌厲強攻，聯電漲逾 6%、聯發科漲逾 5%，面板雙虎、日月光投控等都連袂走高。

盤面上不只電子股強勢，金融股、航運股等都百花齊放，國泰金漲約 4% 最帶勁，且漲幅也略高於大盤，整體金融股滿面紅，推升金融指數漲逾 2.6%；航運股中的航空雙雄展翅高飛，雙雙漲逾 3%，貨櫃股等也都表現亮眼，整體航運指數漲逾 2.5%。

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