分析師：比特幣恐跌向12000美元 未來將面臨強力監管

由於幣安宣布放棄收購 FTX，以及有消息稱 FTX 可能即將面臨破產，幣圈恐慌情緒籠罩，比特幣 (BTC) 周四 (10 日) 一度跌至 15698 美元，創兩年來低位。有分析師認為，比特幣下跌趨勢未止，最終可能持穩於 12000 美元。

不過台北時間周四上午，比特幣開始小幅回彈到 16500 美元上方，至下午 13:14，比特幣暫報 16697 美元，24 小時跌 8.5%，以太幣 (ETH) 報 1192 美元，跌 8.6%，幣安幣 (BNB) 跌至 284.71 美元，挫近 9%。

獨立市場分析師 CanteringClark 表示，比特幣價格可能會在 15000 美元附近找到短期支撐位，但最終幣價可能會持穩於 12000 美元左右。

另一位加密貨幣分析師 Caleb Franzen 則指出，如果比特幣繼續下跌，這可能是比特幣史上首次 52 周移動平均線和 104 周移動平均線，都跌破 156 周均線。

獨立市場分析師 Dave the wave 利用對數增長曲線，強調市場對比特幣日益增長的恐懼。根據 Dave 的說法，如果每月的比特幣月 K 線收於 16907 美元下方，那麼對比特幣的長期趨勢非常不利。

鏈上數據分析商 Glassnode 指出，根據鏈上數據顯示，投資者以 10% 的虧損幅度拋售比特幣，這是 2022 年 6 月以來首次出現，「目前的情況與今年 6 月份的拋售潮一樣嚴重」。

對於規模近 1 兆美元的加密貨幣行業而言，這可能又是一個「雷曼時刻」。幣圈今年已經經歷多次風波，包括穩定幣 TerraUSD 崩盤、避險基金三箭資本清盤以及借貸平台 Celsius Network 破產。

目前局勢也引來監管機構關注，美國司法部門據稱正與 SEC 合作，調查 FTX 相關動盪，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 也在調查這家加密貨幣交易所，了解 FTX 如何管理其客戶的資金，以及加密交易所 FTX 和 FTX US 的組織結構。大空頭 Jim Chanos 警告，加密貨幣行業未來將迎來高強度監管。