幣安可能收購對手FTX 幣圈巨大危險訊號

外媒週二 (8 日) 報導，分析師認為，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 可能收購對手 FTX.com 的消息，對幣圈來說是一個巨大的危險訊號。

長期以來，FTX 一直被認為是加密貨幣領域實力較強的業者之一，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 今年夏天出資收購數家陷入危機的加密貨幣交易所，一度被視為幣圈救世主。

然而，加密市場才風平浪靜一段時間，FTX 有關聯的 Alameda 公司卻在近期陷入破產傳聞，引爆流動性緊縮危機。

MarketWatch、CoinDesk 等外媒 11 月 2 日報導，SBF 旗下的加密量化交易公司 Alameda 爆出財務危機，其大量資產和抵押品皆是 FTX 的平台幣 FTT，對手幣安上週末隨後宣布將清倉其手上所有的 FTT，導致該 FTT 代幣價格劇烈震盪。

SBF 週一推文稱，FTX 的資產「不錯」，試圖穩定客戶信心，但 FTT 用戶「擠兌潮」源源不絕，FTT 價格週二暴跌 30% 以上。根據 Needham 和 DuneAnalytics 的計算，在過去兩天裡，客戶從 FTX 提取約 6.72 億美元的加密資產。

對手幣安趙長鵬週二午盤宣布，FTX 出現流動性緊縮危機後，幣安有意全資收購 FTX，但由於幣安和 FTX 簽署的意向書不具約束力，投資人懷疑這項交易仍存在變數，加密貨幣市場持續動盪不安。

比特幣週二一度摜破 1.72 萬美元 (圖片：AFP)

比特幣週二一度閃崩超過 17%，摜破 1.72 萬美元，創 2020 年 11 月盤中新低，以太幣和狗狗幣等其他加密貨幣也難逃一劫。

彭博億萬富翁指數在週二 (8 日) 更新對 SBF 淨資產的估計，從週一的 160 億美元降至 9.91 億美元，跌幅達 93.8%。

一些加密專家和分析師認為，幣安可能收購對手 FTX 是加密貨幣的巨大危險訊號，FTX 可能在幾天內分崩離析，凸顯整個加密生態系統和營運方式的脆弱不堪，而且加密產業的潛在「救星」數量越來越少。

Beacon Policy Advisors 分析師 Owen Tedford 表示：「立法和監管機構須正視此事，提高加密產業透明度，並提升用戶投資保護。監管機構還可能要求在 FTX 和 Alameda 等相關企業之間設置防火牆。」

部分股市分析師認為，FTX 擠兌危機可能會為 Coinbase 等交易平台帶來短期利益，如果美國投資人決定離開 FTX 平台，Coinbase (COIN-US) 可能會承接業務，但 FTX 麻煩最終未解的話，可能對幣圈帶來更沉痛的傷害。