Bitget_Gracy Chen:幣安最終成功收購FTX是小概率事件!

Gracy Chen: 幣安最終成功收購 FTX 是小概率事件!

Bitget 董事總經理 Gracy Chen:

幣安最終成功收購 FTX 是小概率事件，CZ 看似完勝，但損害行業長期利益，幣安也將付出代價。

這份聯合聲明其實確定了一個事實，FTX 有嚴重的流動性問題甚至資不抵債，嚴重到了已經找不到願意救它的人，只能求助於發起這場戰爭的對手。

如果 FTX 已經沒有價值，幣安爲何要花錢收購它？FTX.com 並沒有美國 license，依靠收購其打開美國合規是不可能的。收購其用戶和平臺系統？FTX 死了，用戶自然是幣安的。FTX 並不像 twitter 一樣有不可替代的價值。

在這個非約束性協議的 DD 期間，SBF 和 CZ 可能都還有小算盤。Sam 獲得了喘息之機，繼續在華爾街搬救兵。這個概率很小，如果 Sam 這麼做，CZ 依然還能毀掉 FTX。CZ 也可能最終用某種形式中止交易。

總的來說，幣安真金白銀收購 FTX 並不是個有價值的交易，CZ 的目的已經達到了。即使幣安真的收購 FTX，這是對行業信心的嚴重打擊，對去中心化的嚴重羞辱。對幣安而言，這是場可以寫進案例的短期勝利，但長期終將被反噬。

市場信心和透明度，是長久發展的重要支柱。我們早前推出了 2 億美元的交易保護基金來重塑市場信心，也將公佈我們的 merkle tree 準備金證明來增加透明度。CEX 需要一次徹底的、全方位的資產審計。爲何不聯手創造一個更好的未來，而非惡性競爭？

加密交易所 Bitget 將公佈其 merkle tree 準備金證明，以增加透明度

Foresight News 消息，加密交易所 Bitget 董事總經理 Gracy Chen 發推稱，「市場信心和透明度，是長久發展的重要支柱。Bitget 此前推出了 2 億美元的交易保護基金以重塑市場信心，之後也將公佈 Bitget 的 merkle tree 準備金證明來增加透明度。CEX 需要一次徹底的、全方位的資產審計。」