〈長榮航拓歐洲航點〉米蘭明年可望增班 中長期評估西班牙及丹麥

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，歐洲航線復甦狀況較快，台北－米蘭開航後，現在看到年底載客率都超過 8 成，明年夏季可望再增班，而 11 月 3 日開航慕尼黑，中長期將評估西班牙及丹麥航點。

孫嘉明說明，歐洲因為較早解封、旅運復甦狀況也較快。以米蘭機場為例，在 9 月時已達到疫情前 97% 的旅客流量，另一方面，到泰國解封後，有許多歐洲的觀光客前往泰國，因此，隨著台灣入境居檢規定放寬，公司也看好是加大拓展歐洲航線的時機點。

目前長榮航台北到巴黎、倫敦、維也納、荷蘭等幾乎每日都有班次，加上此次新開義大利米蘭每周 2 班、以及 11 月 3 日將開航的德國慕尼黑每周 4 班，長榮航 11 月歐洲線每周將達 30 班。

至於後續歐洲新航點規劃，孫嘉明表示，短期以優化 6 個航點為主，像是明年夏季米蘭可能會再增班，中長期 3-5 年則會評估丹麥的哥本哈根、西班牙的巴塞隆納或馬德里。

其中，哥本哈根是與長榮航同屬星空聯盟的北歐航空一個重要航點，孫嘉明表示，希望藉此能跟聯盟成員有更多的合作，但實際還得看取得航權以及機場時間帶的狀況。

長榮航也在米蘭時間 26 日晚間舉行米蘭－台北開航晚宴，孫嘉明致詞時指出，開航除了有利於吸引歐洲來台轉機的客源，也讓雙方在經貿、文化、或學術方面，都將有更直接密切的交流。