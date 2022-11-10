晟德不受大環境影響 明年擴大投資部位

晟德 (4123-TW) 今 (10) 日舉行法說，董事長林榮錦表示，受到美國持續升息，導致全球資本市場生技股股價大幅下調，因此有現金流的公司會保留更多現金，對晟德來說，明年暫時不會調整轉投資公司持股，同時會與創投完成簽約增加投資機會。

林榮錦表示，今年有許多無法預期的國際事件、地緣政治等不利影響，以及總體經濟的不確定性，隨著集團核心資產價值持續攀升，晟德今年累計流入近 90 億元現金流，持續打造永續金流控股模式。

展望明年，林榮錦認為，美國聯準會持續升息，導致全球資本市場生技股股價下調，也讓生技公司募資狀況更加惡化。因此擁有強大現金流的公司將會保留現金收購，對晟德來說，投資機會增加，也與創投簽約。

既有核心事業方面，林榮錦提到，將針對永昕、順藥、博晟、益安、國光等持股比提高或調節，深化集團綜效及價值鏈，擴大產業經濟規模，另外，也會也會布局投資生醫產業之外並具有未來性的新興產業，如 AI 人工智能、氫能源、電動車與網路電商。

本業方面，晟德為台灣最大口服液劑製造商，包含糖漿劑、懸浮劑、乳劑等劑型，受惠疫情需求，水劑累計前三季營收 5.29 億元，年增 40%。林榮錦表示，目前日產能為 323 萬瓶，不過銷售量已經達到 383 萬瓶，預計明年會新增產線。

晟德第三季稅後虧損 10.94 元，虧損較去年同期增加，每股虧 1.84 元；累計前三季稅後純益 8465 萬元，年減 96.6%，每股純益 0.15 元。