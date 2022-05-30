永昕董事改選 泰福創辦人趙宇天出任獨董

永昕 (4726-TW) 今 (30) 日股東會全面改選董事，多數原任董事與獨董續任，其中泰福 - KY(6541-TW)創辦人趙宇天出任獨立董事，永昕將藉此衝刺全球生物藥 CDMO(委託開發暨製造服務)市場。

董事會也推舉林榮錦續任董事長。林榮錦表示，永昕三年前決定轉型專注於生物藥 CDMO 公司，至今已逐漸成長為國際化 CDMO 公司，但為滿足更多客戶需求，GMP 一廠正積極準備國際查廠，年初開幕的 GMP 二廠也準備中。

因應生物藥發展趨勢及顧客需求，永昕全力朝新興生物藥類型發展，如細胞治療與 ADC 抗體藥物，更已接下異體細胞治療與 ADC(抗體偶聯藥物) 訂單，此策略都仰賴多元化董事成員的指導與監督。

林榮錦進一步表示，趙宇天為國內外生技製藥產業的傳奇人物，30 多年前於美國創立華生製藥，2013 年又創立專注生物相似藥的泰福生技，此次邀請到趙宇天，期望借重其豐富經驗讓永昕快速成為具國際視野的全球化企業。

永昕轉型已見成果，來自國外客戶 CDMO 營收比重占 8 成以上，雖然全球依舊籠罩在疫情下，但永昕既有客戶陸續開發委託新興產品，包含異體細胞治療與雙特異性抗體，更帶動國內客戶委託案大幅成長。

林榮錦強調，雖然 Covid-19 疫情仍在全球各地延燒著，但不論異體細胞治療、ADC 或 Bispecific antibody(雙特異性抗體)，都是永昕要持續投入的新技術與新產品領域，另外，CDMO 是高度資本支出的產業，為服務更多客戶將維持正向現金流，持續擴大產能、開發新技術平台。