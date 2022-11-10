〈國巨法說〉Q3純益季增近8%EPS 12.1元 Q4營收、雙率續降

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日召開法說並公告第三季稅後純益 63.97 億元，季增 7.9%、年減 6.3%，每股純益 12.1 元；累計前三季稅後純益 185.68 億元，年增 2.2%，每股純益 34.74 元。展望第四季，公司預估，營收約季減個位數，毛利率及營益率估季減 2 個百分點內。

國巨表示，第四季進入淡季，加上標準品持續受到電腦、筆電以及智慧型手機等消費性電子需求走弱影響，訂單出貨比 (BB ratio) 仍低於 1，第四季稼動率估自 55% 降至 50%。公司認為，標準品庫存調整期將比預期延長，要到明年第二季後才會比較明朗。

利基型產品方面，國巨表示，目前整體需求穩健，BB ratio 維持在 1 上下，但因為車用及工控在第四季同樣進入淡季，因此預估稼動率將自 90% 略降，但仍將維持在 85% 以上。

國巨第三季營收 307.95 億元，季減 1.7%、年增 4.8%；毛利率 38.5%，季減 0.3 個百分點、年減 2.6 個百分點；營益率 24.9%，季減 0.3 個百分點、年減 4 個百分點。

累計國巨前三季營收 922.52 億元，年增 14.1%，毛利率 38.5%，年減 2 個百分點；營益率 25%，年減 2.8 個百分點；若以減資後股數 4.173 億股計算，國巨第三季每股純益 15.33 元；前三季每純益則來到 44.5 元。