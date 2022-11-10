外資反手賣超華航、鴻海各逾2萬張 回補貨櫃航運三雄

台股今 (10) 日震盪拉回，終場跌 135.05 點，收 13503.76 點，三大法人合計賣超 60.15 億元，外資及陸資今天賣超華航 (2610-TW) 及鴻海 (2317-TW) 張數都超過 2 萬張，不過回補貨櫃航運三雄。

今天集中市場外資及陸資賣超 16.87 億元，投信買超 0.75 億元，自營商賣超 44.03 億元；在期貨市場，外資及陸資今天交易淨口數爲 9285 口，未平倉合約口數爲 9006 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，聯電、新光金、陽明、長榮、台玻、宏碁、元大金、華新、萬海、國票金；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，華航、鴻海、金寶、群創、友達、玉山金、台積電、啟碁、彩晶、景碩。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，欣興、陽明、華新、聯電、仁寶、永豐金、開發金、聯詠、英業達、榮成；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，元晶、東陽、晶睿、鴻海、遠東新、兆豐金、智邦、正崴、中興電、致伸。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，長榮、中興電、國喬、精成科、啟碁、合勤控、晶睿、福貞 - KY、欣興、長榮航；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，群創、金寶、友達、台積電、國票金、華航、國泰金、嘉聯益、聯詠、聯電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日走勢顯示低檔承接力道轉強，大盤未跌破 5 日線可偏多操作。