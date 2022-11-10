【盤中熱點】指數轉趨震盪，矽晶圓轉強，庫存水位低個股搶先看

一、強彈千點拉回，指數轉趨震盪

近期指數強彈逾千點，今在國際股市有所回落後，指數也同步出現壓力，目前下跌逾百點，預估量為 2043 億。

盤面上來看，當前多方指標為 (2454-TW) 聯發科、(2615-TW)萬海、(2603-TW)長榮、(3034-TW)聯詠、(2474-TW)可成，造成盤勢壓抑的則為昨日大漲逾 5% 的 (2330-TW) 台積電，以及 (2317-TW) 鴻海、(2881-TW)富邦金、(2308-TW)台達電、(6669-TW)緯穎。

就多方來看，本日盤面呈現個別類股表現的格局，除了 (2454-TW) 聯發科、(3034-TW)聯詠的上漲，矽智財族群如 (6533-TW) 晶心科、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、驅動 IC 如 (3527-TW) 聚積、(3592-TW)聚鼎，等個股也有強於大盤的表現。

而造成盤勢壓抑的主要來源也為昨日大漲逾 5% 的護國神山，稍早提及，由於台積電市值相當大，以其市值與過往的股價表現來看，單日大漲或者是大跌都並非一個常態性的現象，因此短線就會容易受到壓抑。

除了護國神山外，值得注意的是伺服器族群已出現轉弱的跡象，其中 (6669-TW) 緯穎下挫逾 5%，這或與 Meta 最新公布的費用支出有所關係，根據 11/9 的 8-k 表格顯示，Meta 從先前法說指引的資本支出範圍下調約 5%，雖對 2023 年伺服器出貨也許不會有顯著影響，但卻可能意味未來在營運壓力下可能持續調整資本支出，進而影響市場對於伺服器未來的展望。

2. 伺服器轉弱，矽晶圓接棒？

在大市有壓的情況下，本日除生技醫療佔比再度攀升以外，中美晶集團相關的 (5483-TW) 中美晶、(6488-TW)環球晶在本日盤面表現相較強勢，根據日前資料顯示，環球晶客戶長約並未鬆動，第三季底預收款來到新高的 382 億元，也令市場對此解讀環球晶營運仍佳，先前也提及，當前營運仍具動能與利空出盡的族群，是盤面資金相較青睞的方向，而在伺服器稍稍轉弱之際，環球晶的走強是否能帶動市場轉往矽晶圓族群，就會是後續值得留意的方向

除此之外，利空出盡的族群如驅動 IC、記憶體等族群，也可能因市場信心回籠後，上演軋空的行情

二、高庫存是隱憂，那低庫存會是機會？

自從疫情發生以來，疫情的關係導致供應鏈多次出現斷鏈危機，無論是中國或越南都曾因為疫情問題而封城，加上之前缺貨櫃導致船班延期，導致企業紛紛遇到缺貨危機，供應鏈管理風險大增。

不少企業因此將庫存水位拉高、保留較多存貨在手，結果戰爭開打，高通膨反倒使得消費者終端需求大幅下降，高庫存面臨砍單的窘境，此時若銷不出去，企業可能就得降價銷庫存，而有效期的庫存甚至得認列損失，因此庫存壓力低的族群，會不會就是不用擔心上述問題呢？

我們以第三季存貨創近五季新低、且第三季營收年增較去年成長、除去流動性不佳的因子，選出七檔存貨壓力低的個股如下

(延伸閱讀：2022 年第三季財報出爐囉！7 檔庫存壓力小的 Q3 財報亮眼股搶先看！)

三、陪你看盤勢猜漲跌

指數強彈逾千點，轉趨震盪

指數在突破箱型整理後，在國際股市走揚的情況下也同步迎來多方行情，昨日有先提及「倘若美股持續走揚，就有望帶動指數挑戰季線關口」而在美股回落、市場觀望 CPI 數據時，就容易引發市場觀望，因此美元指數對 CPI 數據的反應，就會是影響近期股匯市的關鍵之一。

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