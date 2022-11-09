比特幣崩跌17% 幣安收購FTX仍無法提振市場信心

加密貨幣周二（8 日）盤中賣壓湧現，比特幣暴跌 17%，全球最大加密幣交易所幣安（Binance），收購陷入流動性危機的同業 FTX，仍無法提振市場信心，交易員擔憂加密幣產業還會出現更多問題。

比特幣周二盤中一度崩跌 17％至 17,172 美元，寫下 2020 年 11 月以來最低紀錄，跌破關鍵支撐價格。其他加密幣也賣壓出籠，乙太幣、波卡幣、Avalanche 的跌幅皆超過 14％，Solana 和狗狗幣更一度重挫逾 28％。

CoinMarketCap.com 的報價顯示，FTX 發行的數位或幣 FTT，周二盤中也狂瀉逾 75% 至約 4.7 美元。

幣安創辦人趙長鵬周二推文說：「今天下午，FTX 向我們求助，有流動性吃緊的問題。為保護用戶，我們簽署了無約束力意向書，有意全面收購 FTX，協助化解流動性吃緊的問題。我們將在未來幾天進行盡職調查。」

加密幣市場再次大跌，交易員擔心這個行業可能還會遇到更多麻煩。觀察家說，由於幣安與 FTX 簽署的意向書不具約束力，市場對這項交易的前景忐忑不安。

FRNT Financial 數據和分析部門主管 Strahinja Savic 表示，「這是新一輪償付能力危機，而且我們仍不知道這場涉及 FTX 的風波是否已落幕，又將如何結束？」

CryptoCompare 研究助理 David Moreno Darocas 則認為，上述意向書不具約束力，這意味著如果幣安決定取消交易，FTX 可能會面臨更多問題。

與 Coinbase、幣安等交易所類似，FTX 也是近年加密幣狂野浪的佼佼者。創始人 Sam Bankman-Fried（簡稱 SBF）生於 1992 年 3 月 6 日。在 2017 年投身幣圈前，SBF 在華爾街 Jane Street 工作。

憑借著對金融衍生品的了解，SBF 成立加密量化交易公司 Alameda Research，開始在魚龍混雜的幣圈淘金，並在 2019 年創立 FTX。

與其他去中心化交易平台不同的是，FTX 除了居間撮合交易外，還提供一系列複雜金融衍生品。幾年內這家新創公司就成為加密幣市場最大交易所之一。