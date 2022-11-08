川普暗示再戰2024總統大選 川概股應聲大漲

美國前總統川普日前暗示要再戰 2024 年總統選舉後，尋求與其媒體公司合併的特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp（簡稱 DWAC）等相關概念股獲投資人青睞周一（7 日）股價齊揚。

截稿前，Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 盤中上漲 28.72%，每股暫報 22.50 美元、曾助川普競選的軟體公司 Phunware(PHUN-US) 上漲 10.57%，每股暫報 1.33 美元。不過川普進駐廣受美國保守派人士歡迎的 Rumble(RUM-US) 股價下跌 1.3%，至每股 12.89 美元。

另一家傳出與川普相關但尚未證實有關連的人工智慧解決方案公司 Remark Holdings(MARK-US) 股價也勁揚 6.85%，每股暫報 0.2854 美元。

外媒報導指出，這次「川概股」齊揚是因為川普對外稱自己在共和黨的提名調查領先，而且其三名顧問上周表示，川普考慮在期中選舉結束後的一周宣布參加 2024 年總統競選。

值得注意的是，DWAC 成為散戶社群媒體論壇 Stocktwits 上最熱門的股票，而在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上也是被提及次數眾多的公司之一，與散戶喜愛的蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 的提及率不相上下。

不過，空頭回補也可能是推動股價走強之一。根據 S3 Partners 數據，目前有近 13% 的 DWAC 股票遭到做空。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，川普再次成為政治焦點的前景似乎給 DWAC 股價加足馬力，預料其社群媒體平台 Truth Social 用戶將大幅增加。

Tuttle Capital Management 執行長 Matthew Tuttle 表示，川普的任何消息都能提起投資人的興趣，倘若川普若真當選總統可能對 DWAC 有利，至少在短期內是如此。

由於 DWAC 因各種問題而遲遲未能成功與川普旗下媒體公司 Trump Media & Technology Group（TMTG）合併，再加上先前延遲一年合併上市投票未獲得股東支持股價一直不穩定，截至上周五收盤，該股股價較去年同期下跌 70%。

市場分析認為，DWAC 股價羸弱是因為 Truth Social 用戶冷清，同時投資人也還在權衡馬斯克收購推特可能對其未來產生的影響。