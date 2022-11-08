今日美國將進行期中大選，一文讀懂對市場的影響分析!

美國期中選舉又被稱為美國總統與執政黨的期中考。期中選舉跟總統大選一樣都是四年一次，而且剛好相隔兩年，多半都是在十一月進行選舉，期中選舉與下一次的總統大選息息相關。

美國國會有兩院，分別是參議院與眾議院，參議院六年一個任期，每兩年就會選舉其中三分之一的議員。眾議院則是兩年一任，基本上眾議員每一次大選都要進行選舉。美國政治是三權分立，總統掌握行政，立法則是兩院掌控。在完全執政下，總統意志可以徹底執行，但是只要其中一院為不同政黨甚至兩院都是在野黨掌控時，則總統的施政是會受到牽制甚至需要妥協。因此假如選舉結果是執政黨丟掉兩院，也讓在野黨取得不少州長位子，代表民眾對於這兩年的施政是不滿意的。

目前美國的政治結構是由民主黨取得多數優勢，2020 年的藍色浪潮讓民主黨一口氣取得白宮、參議院、眾議院的控制權。但是隨著去年阿富汗美國撤軍，讓阿富汗毫無準備重回塔利班控制之後，拜登的支持度就出現顯著下滑。隨後的通膨問題更是讓他的支持度雪上加霜。

根據 Reuters Graphics 資料發現在去年暑假後，拜登就已經無法取回 50% 以上的支持度，前幾個月甚至一度只有 32%。只是隨後推動的一些財政政策，例如減免學貸讓其支持度再次回升，但依舊遠低於不滿意度，這可能衝擊民主黨選情。

目前民主黨在眾議院擁有絕對多數，參議院則是剛好一半席次，再加上副總統的關鍵席次得以過半掌控。但是根據 538 最新的預測，民主黨此次選舉有很高的機率會同時丟掉兩院。那對於投資者來說有什麼意涵呢？這次選舉的核心議題就是通膨，共和黨在過去數個月對於拜登政府的財政政策有許多不滿，不同意當下各種擴大財政支出的方案，假若共和黨重新取得兩院，或將可能傾向緊縮的財政政策。(延伸推薦閱讀：完整美國期中大選結果預測與對市場的影響分析)

延伸推薦閱讀：

1. 隔日沖是什麼? 分點券商手法大解密：https://sinourl.tw/zxKqEv

2. 美股 ETF 投資人最愛申購熱門排行榜：https://sinourl.tw/iasfOS

3. 15 檔基本面佳的 5G 概念股族群：https://sinourl.tw/hTpP3e