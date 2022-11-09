IBM發表歷來最強大的量子電腦 容量達433量子位元

IBM (IBM-US) 周三 (9 日) 宣布推出至今最強大的量子電腦 Osprey，這是一款 433 量子位元的機器，其量子比特數量是去年宣布的 Eagle 機器的 3 倍。

量子位元數量是使用量子力學的量子電腦能力的一個指標，雖然不同的量子電腦公司對其量子位元的能力提出不同的說法，而量子位元的能力可以經由諸多不同的方式創建。

量子電腦被寄望有朝一日比當今最快的超級電腦在運算速度上再快上數百萬倍。

IBM 研究主管吉爾 (Dario Gil) 表示，IBM 仍期望推出超過 1000 個量子位元的電腦，但為了進一步擴展，正在研究一種新方法。

他說，「當我們突破所宣布的 Osprey 晶片尺寸極限時，它已經非常大了。但明年的 1000 量子位元將會更大。」「所以在那之後，我們一直在設計和建構模組化的量子電腦整體架構。」

IBM 將模組化系統稱為量子系統二號 (Quantum System Two)。

吉爾指出，「量子系統二號是第一個真正模組化的量子電腦系統，因此可以隨著時間的演進繼續擴展到越來越大的系統。」「模組化意味著晶片本身必須相互連接。」

IBM 表示，該系統目標是明年年底前上線，它將連接多個量子系統二號以形成「以量子為中心的超級電腦」的構建組合。IBM 表示，只要連接其中 3 個系統，就可以建構一個擁有多達 1 萬 6632 個量子位元的系統。

IBM 在全球擁有 20 多台量子電腦，客戶可以透過雲端登入。