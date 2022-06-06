MOSFET廠5月營收亮眼 杰力、大中、富鼎全飆新高

MOSFET 廠尼克森 (3317-TW)、杰力 (5299-TW)、大中(6435-TW)、富鼎(8261-TW) 今(6) 日均公布營收，分別達 2.54 億元、2.6 億元、3.7 億元及 4.37 億元，儘管有中國封控干擾，但受惠整體功率元件持續供不應求，除尼克森外，後三者 5 月營收全創歷史新高。

尼克森 5 月營收 2.54 億元，月增 1.76%，年增 4.31%，累計前 5 月營收 10.22 億元，年增 3.16%；杰力 5 月營收 2.6 億元，月增 1.88%，年增 13.96%，累計前 5 月營收 12.51 億元，年增 21.42%。

大中 5 月營收 3.7 億元，月增 15.31%，年增 49.86%，累計前 5 月營收 16.59 億元，年增 36.03%；富鼎 5 月營收 4.37 億元，月增 33.44%，年增 21.47%，累計前 5 月營收 18.97 億元，年增 11.6%。

隨著國際 IDM 廠持續將產能轉移至車用、工控等市場，整體功率半導體市場仍供不應求，台廠在 PC、NB 市場的市占率也節節攀升，且除了既有應用外，也持續往車用電子與工控等拓展，進一步豐富高壓、中壓產品組合。

此外，由於部分消費性需求下滑，8 吋產能也開始鬆動，各家 MOSFET 廠今年取得產能都較去年增加，並看好 MOSEFT 供不應求的情況可望延續至年底。