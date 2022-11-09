萬海前三季EPS 33.18元 Q4到明年農曆年前動能轉強

萬海 (2615-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，稅後純益 223.58 億元，季減 25.8%、年減 37.1%，每股純益 7.97 元；前三季稅後純益 931.12 億元，年增 35%，每股純益 33.18 元。

針對後續市況展望，萬海認為，第四季為亞洲傳統旺季，且因明年農曆過年時間比較早，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，預計從第四季到明年農曆過年前出貨都還不錯。

萬海第三季營收 638.06 億元，季減 15.1%、年減 9.8%；毛利率 42.8%，季減 12.8 個百分點、年減 22.1 個百分點；營益率 39.4%，季減 13 個百分點、年減 22 個百分點。

累計萬海前三季營收 3194.34 億元，年增 39.5%、毛利率 55%，季減 1.6 個百分點、營益率 51.6%，年增 1.7 個百分點。

近期受到全球通膨高升及終端去庫存壓力下，需求減弱，上海航運交易所公布的貨櫃運價指數 SCFI 今年呈現逐步下調，也拖累運價，進而影響航商營運表現。

此外，萬海今年因配發 1.5 元股票股利，股本由 244.01 億元增加為 280.61 億元，因此依會計準則規定，前三季每股純益須用新股本追溯計算。