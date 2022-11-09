盤中速報 - 漢磊(3707)急拉3.25%報95.3元，成交1,287張

漢磊(3707-TW)近5分K漲速3.25%，09日09:05報95.3元，成交1,287張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
漢磊(3707-TW)近5日股價上漲3.08%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.51%。櫃買指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+448 張
- 外資買賣超：+441 張
- 投信買賣超：-149 張
- 自營商買賣超：+156 張
- 融資增減：-540 張
- 融券增減：-902 張
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+23.28%
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原投組報酬率
+16.93%
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投組標的成分
40%
8996
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