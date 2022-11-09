美股重點新聞摘要2022年11月09日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：迪士尼 (DIS)、西方石油 (OXY)、AMC(AMC)

中國 10 月 CPI、PPI

美國 9 月批發庫存

郭明錤：歌爾股份丟蘋果耳機訂單 立訊精密已擴產獨家組裝

中國蘋果供應鏈業者、A 股上市的耳機大廠歌爾股份 (GoerTek) 傳出丟蘋果 AirPods Pro 2 大訂單，天風國際證券分析師郭明錤週二 (8 日) 說，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題。第一供應商立訊精密 (002475-CN) 已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單。閱讀全文...

迪士尼 Q4 營收獲利均低於預期 預警串流影視成長放緩 盤後挫逾 6%

迪士尼 (DIS-US) 周二 (8 日) 公布，2022 會計年度第四季獲利和關鍵部門營收均遜於預期，Disney + 平台強勁的串流成長雖然是財報少數亮點，但迪士尼預警這股成長力道日後將減弱，盤後股價一度重挫近 10%。閱讀全文...

特斯拉股價跌不停 全球首富馬斯克身價自高點銳減一半

馬斯克自宣布收購推特以來，特斯拉股價一路下滑，連帶導致這位 51 歲全球首富的身價也一落千丈。閱讀全文...

FTX 求援解決危機 幣安執行長 CZ 推文宣布收購

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬周二（8 日）表示，公司已簽署非約束性協議，收購競爭對手 FTX 旗下的 FTX.com，協助 FTX 解決「流動性緊縮」問題。不過雙方協議條款並未披露。閱讀全文...