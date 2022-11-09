FTX求援解決危機 幣安執行長推文宣布收購消息

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬周二（8 日）表示，公司已簽署非約束性協議，收購競爭對手 FTX 旗下的 FTX.com，協助 FTX 解決「流動性緊縮」問題。不過雙方協議條款並未披露。

消息傳出後，幣圈危機有望化解，比特幣價格一度上漲 1,300 美元，不過截稿前轉跌 4.2%，報 19,848.28 美元，扭轉稍早漲幅跌回 2 萬美元水準之下；以太幣下跌 5.3%，報 1,501.49 美元，而 FTX 的原生幣 FTT 一度漲逾 26%。

趙長鵬周二在推特發文表示，FTX 下午向幣安求助解決嚴重的流動性緊縮問題，幣安為保護用戶簽署一份不具約書力的意向書（LOI），打算全面收購 FTX.com，幫助修復流動性危機。

趙長鵬推文補充說，幣安將在未來幾天進行全面調查，並且有權在任何時候退出交易。趙長鵬表示，需要一些時間應對擠兌，預料今後幾天的 FTT 幣價將隨事態變化而大幅波動。

圖片：趙長鵬推特

FTX 創始人兼執行長 Sam Bankman-Fried 證實此協議，稱幣安是 FTX.com 第一個也是最後一個投資人。他在推文中提到，這筆交易有助解決流動性危機，也是 FTX 邀請幣安入主的原因之一，目前團隊正在努力清理積累的提款，所有資產將按照 1:1 的比例支付。

值得注意的是，此次幣安收購是非美國業務 FTX.com 而非 FTX 在美業務，因此收購完成後 FTX 美國業務仍將獨立於幣安。