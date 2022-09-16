聯邦快遞撤銷財測 股價暴跌 拖累全球物流同業

聯邦快遞 (FDX-US) 股價周五 (16 日) 盤前交易暴跌，因為這家全球快遞重量級業者撤銷財測敲響了消費者需求疲軟的警鐘，並重創了全球快遞業的股票。

這家美國公司與包括香港國泰航空 (0293-HK) 和法國運輸公司達飛航空在內的全球主要物流同行同步發出訊號，強調由於物價飆升阻礙了休閒購物，消費者正在為假期前的汽油和食品等必需品保留現金。

聯邦快遞被認為是全球經濟和整體物流業的指標，在取消 3 個月前發布的財測後，該公司盤前股價下跌 19% 至 165.67 美元。

如果周五收盤也依此比率大跌，這將是聯邦快遞單日最大跌幅，超過 1987 年黑色星期一 16.4% 的跌幅。

競爭對手聯合包裹服務 (UPS-US) 下跌 6.8%，XPO Logistics (XPO-US) 下跌 11.2%，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.8%，而聯邦快遞公布業績後，美股期指隔夜下跌。

在大西洋對岸，德國郵政 (Deutsche Post) 下跌 6.3%，倫敦皇家郵政下跌 11.5%，丹麥哥本哈根的 DSV 下跌 5.7%。

Interactive Investor 投資主管史卡勒 (Victoria Scholar) 表示，聯邦快遞疲弱的業績凸顯出艱難的宏觀經濟背景，因為通膨上升和對全球成長放緩的擔憂削弱了送貨量。

然而，部分分析師認為，聯邦快遞第 1 季的糟糕表現主要是該公司獨特有的問題。

Stifel 分析師在報告中表示：「很明顯，全球經濟的走向存在疑問，尤其是歐洲和亞洲，但這很難解釋聯邦快遞本季業績的整體下滑。」