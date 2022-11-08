〈財報〉Lordstown獲富士康新投資 將推升電動卡車Endurance產能

苦苦掙扎的電動卡車新創公司 Lordstown Motors (RIDE-US) 周二 (8 日) 表示，仍按計畫在今年年底之前交車其第一批 Endurance 皮卡；前一天該公司宣布獲台灣廠商鴻海 (2354-TW) 旗下富士康的新投資。

Lordstown 表示，它現在正在以「非常緩慢的速度」生產 Endurance，同時也正在努力建設其裝配線並等待最終監管部門批准出售卡車。該公司現在預計到年底將生產約 30 輛皮卡以供銷售，並在 2023 年 6 月底前完成第一批 500 輛卡車的其他部分。

Lordstown 在 9 月下旬表示，它希望在年底前製造 50 輛卡車。至今它已完成 12 輛。

Lordstown 的股價在周二盤前交易上漲超過 15%。

該公司周一 (7 日) 晚間表示，已持有股份並於 5 月以 2.3 億美元收購其俄亥俄州廠的富士康將分三個階段追加投資 1.7 億美元，首批 5270 萬美元將於本月稍後到位。一旦這些投資完成，富士康將擁有 Lordstown 約 18% 的股份，並有權指定 2 名董事會成員。

Lordstown 表示，它將利用部分投資與富士康一起開發一款新車。兩家公司之前曾宣布成立合資企業以開發新車型；新的資金取代了該合資企業。

這項投資有助於解決阻礙 Lordstown 將 Endurance 投入生產的資金短缺問題。

Lordstown 之前告訴投資人，其第一批 Endurance 皮卡將被限制在最多 500 輛汽車，因為目前生產皮卡的成本「遠遠高於」該公司的預期售價。對製造工具的額外投資將降低成本，但 CEO 海淘爾 (Edward Hightower) 已暫停這些投資以保留現金。

Lordstown 周二表示，它正在積極尋找汽車製造商合作夥伴，以協助擴大 Endurance 的生產。

除此之外，Lordstown 第 3 季財報中，尚無營收紀錄，淨虧損 1.544 億美元，即每股虧損 73 美分，其中包括與將工廠出售給富士康有關的近 7500 萬美元的非現金會計費用。

截至上季底該公司的現金餘額為 2.04 億美元。