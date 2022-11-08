熱映提三項營運策略 拚獲利成長

體溫量測廠熱映 (3373-TW) 今 (8) 日舉行法說，公司表示，受到大環境衝擊，今年營運遇逆風，內部積極調整產品組合，提升高毛利產品比重，同時把旗下三大產品線拓展至其他市場，期望能帶動獲利成長。

熱映三大產品線包括耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品、紅外線精密溫度儀、紅外線精密氣體監測儀。其中，氣體監測儀因歐洲政府加強改善空氣品質，要求公共場所增加相關設備，啟動許多標案，帶動熱映氣體監測儀中的二氧化碳監測設備出貨量大幅增加。

據統計，2017-2019 年氣體監測儀每年出貨量約 4 萬支，2020 年在歐洲政府標案訂單挹注下，出貨量倍增至 8 萬支，今年隨著烏俄戰爭開打後，相關標案預算受到排擠，累計前 9 月出貨量降至 7 萬支，與去年相當。

熱映表示，氣體監測儀可運用的範圍廣，今年下半年開始也積極拓展其他業務與市場，希望明年可以增加新市場的營收貢獻。

耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品方面，熱映指出，2017-2019 年每年銷售量約 150 萬支，且毛利率僅 10-20%，2020 年疫情爆發後，耳溫槍供不應求，銷售量衝上 500 萬支，也帶動營收創新高，毛利率同步提升。

不過，去年下半年開始出現反轉，耳溫槍需求回到疫情前水準，加上中國耳溫槍產品低價搶占市場，整體轉為供過於求，客戶下單明顯減少。

熱映第三季稅後純益 1808 萬元，季增 98.9%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.42 元；累計前三季稅後純益 3027 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.7 元。