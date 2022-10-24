基米擴大檢測應用 次世代定序平台明年初裝機

基因定序檢測廠基米 (4195-TW) 今 (24) 日表示，為補足臨床測檢缺口、擴大應用市場，投資數千萬進行設備升級，向 NGS(次世代定序)基因定序龍頭廠 illumina 訂購 NovaSeq X Plus 定序平台，預計明年初完成裝機。

總經理江俊奇表示，透過基因定序進行疾病臨床檢測，再把定序結果提供精準的個人化治療，已是全球醫療發展主流，過去礙於定序成本高，無法取得完整的基因數據，使基因體定序仍以研究用途居多。

江俊奇進一步表示，直到今年 9 月底，illumina 發表全新定序系統 NovaSeq X Plus，是目前市面上最高通量次世代定序 (NGS) 平台，一次上機可完成 120 人以上的全基因體定序，速度比現行機器快兩倍，平均成本更大幅減少一半。

基米認為，新一代 NovaSeq X Plus 定序平台可望讓人類全基因體定序在臨床檢測上趨於普及，並加速建立基因資料庫，以利深入了解疾病成因達到有效精準治療，進而預防與保健。

江俊奇指出，事實上，公司為推動全基因體定序檢測至臨床應用，今年 9 月就與 illumina 展開合作，啟動 TSO 500 液態活檢的癌症基因檢測，針對癌症病患提供全面性的癌症基因篩檢服務，醫師可參考定序數據，為病人打造專屬的個人化治療。