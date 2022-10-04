安克生醫智慧睡眠檢測產品布局報捷 將進入韓國市場

美吾華 (1731-TW) 集團旗下安克生醫 (4188-TW) 開發的超音波智慧睡眠檢測醫材安克呼止偵，繼拿下泰國訂單後，將進軍韓國市場，正與當地經銷商洽談中，積極擴大與亞洲代理商合作。

安克開發的安克呼止偵，使用者在非侵入、清醒狀態下，10 分鐘完成睡眠呼吸中止風險評估，國內包含台大健檢中心、哈佛健康診所等皆已經導入使用，海外方面則已取得泰國經銷商訂單。

總經理李伊俐表示，安克呼止偵與泰國完成簽約出貨後，近期就要在當地醫院進行安裝測試與行銷合作推廣，此外，也與韓國經銷商積極洽談，規劃以獨家銷售方式進軍市場，無論是泰國或韓國，阻塞型睡眠呼吸中止症的患者眾多，看好未來商機並有望帶動營運動能。

李伊俐指出，全球約有 10% 人口有阻塞型睡眠呼吸中止症 (OSA)，但因受限現行檢測方法，須過夜檢測且等候時間長，導致多數人未被有效診斷。根據調研機構市調，2020 年全球呼吸中止症相關設備市場規模約 37 億美元，估計 2021-2028 年，年均複合成長率有 6.2%。

安克表示，泰國宣布 10 月起全面解封，2022 年泰國 RCOT 年度科學會議也將於本周舉行，公司受邀參加發表安克呼止偵的臨床應用，同時分享近期在 ESRS 歐洲睡眠大會當中，與美國史丹佛睡眠醫學中心共同發表的研究內容。

除了泰國 RCOT 年度科學會議外，安克也參與新加坡舉辦的 2022 亞洲醫療器材展 Medical Fair Asia(OMO)，也與馬來西亞、澳洲、印尼等國代理商接洽，有機會進一步簽約合作。