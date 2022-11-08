〈台幣〉股匯齊揚升值近1角 暌違3周再現31字頭

投資人逢高獲利了結，使得美元指數持續走跌，新台幣兌美元匯率今 (8) 日連續第三天走揚，暌違 3 周再現 31 字頭，盤中升值近 1 角，最高來到 31.99 元，股匯連袂上漲，台股盤中勁揚約 150 點，站上 13300 點關卡。

新台幣兌美元匯率延續前一天強勢表現，早盤拋匯力道強勁，推升匯價衝破 32 元關卡，最高升抵 31.99 元，升值 9.2 分，為今年 10 月 19 日以來的新高。

美股周一全面走揚，台北股匯再度上演雙漲走勢，台股今天在權王台積電拉抬下，盤中上漲 150 點，最高來到 13373 點，聯發科、國巨、聯詠、研華等電子股也獲資金點火，航運股同樣漲勢凌厲。

觀察主要亞幣兌美元表現，韓元早盤勁揚 0.32%，新台幣升值 0.16%，泰銖、日元同步走升，人民幣則貶值 0.17%，新加坡幣也小貶 0.09%，亞洲貨幣互有升貶。

Fed 上周升息 3 碼後，對美元是否即將觸頂的辯論漸漸升溫，部分投資人對於 Fed 採取緊縮政策的態度更加謹慎，並減少對美元的多頭押注。市場聚焦本周稍晚公布的消費者物價指數 (CPI)，分析師認為，若 CPI 確實強於預期，美國終點利率將會上升，最終對美元造成影響。