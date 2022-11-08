美國二手車價格跌幅創28年來新高 連續5個月下跌

隨著美聯準會 (Fed) 持續升息，對利率敏感的車市來說不算是個好消息，美國的二手車價也因此持續走跌，10 月的 Manheim 二手車價格指數年減 10.6%，創 28 年來最大跌幅。二手車業者 Carvana(CVNA-US) 第三季財報也因此慘澹，該公司股價在 2 日內大跌 49%。

去年新車產量因供應鏈問題受到限制，促使二手車需求激增，Carvana 股價也因而飆升。但隨著供應鏈緊張緩解、汽車生產逐漸正常化以及二手車成本下降等，環境正在發生變化。

此外，Fed 為對抗通膨持續提高利率，也拉高了購買汽車的融資成本，打壓了消費者需求。Manheim 二手車價格指數已經連續第 5 個月下跌，10 月年減 10.6%，創 28 年來的最大跌幅。

華爾街分析師對 Carvana 的前景轉為不樂觀，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 就因此下調了對 Carvana 的評級，並稱該股可能僅值 1 美元，因為不斷惡化的二手車市場以及動盪的利率和融資環境，給該公司前景增加了重大風險。分析師對該公司的平均目標價已下跌約 30%。

Carvana 執行長兼共同創辦人 Ernie Garcia 形容，明年對公司來說將是艱困的一年，因為二手車產業要從疫情期膨脹的銷售水準返回正常化，加上升息與其他因素的影響。

「汽車是昂貴、可自由支配且通常需要貸款才能進行的消費，過去幾年，汽車比經濟中的其他商品膨脹得多，現在大眾的購買意願顯然受到影響。」Garcia 形容第三季底是需要車貸的消費者「最買不起車」的時點。