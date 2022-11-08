〈財報〉美容產品需求不墜 Coty上季營收超越預期

Coty Inc (COTY-US) 周二 (8 日) 公布的上季營收超過華爾街的預期，因為售價調漲以及對其香水和化妝品的強勁需求，有助緩解了美元走強和該公司退出俄羅斯帶來的衝擊。

雖有通膨上升和經濟衰退的風險，讓消費者延後採購更多，但在疫情封鎖之後更愛外出的消費者正沉迷於化妝品和香水等小型奢侈品。

由於宏觀經濟逆風，Coty 負責銷售 Calvin Klein 和 Gucci 品牌化妝品和香水的的品牌部門營收下降 1%。但 CEO 納比 (Sue Nabi) 表示，該公司「並未看到品牌部門的任何放緩或交易下降」。

她說，事實上，消費者反而正從低價消費美容品牌轉向其品牌部門。

Hugo Boss 香水也是旗下品牌之一的 Coty 可能會進一步提高售價，在冬季前後以個位數漲價，以應對更高的運費和勞動成本。

Coty 重申其全年獲利財測，納比表示，美容產品「比以往任何時候都更具韌性」。

歐洲同行歐萊雅的第 3 季銷售也出現強勁成長，因為歐洲和美國的強勁需求抵消了中國嚴格封鎖造成的干擾。

中國的清零疫情政策也影響了雅詩蘭黛 (EL-US)，促使其調降全年財測，但 Coty 的中國市場占比不高，免受太多衝擊。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，截至 9 月 30 日的第 1 財季，其營收成長 1% 至 13.9 億美元，高於分析師估計的 13.7 億美元。

淨利從一年前的 1.03 億美元或每股 13 美分增至 1.253 億美元或每股 15 美分。