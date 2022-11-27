〈聯合聚晶展望〉今年營運翻倍成長 續朝上市櫃IPO邁進

電子紙驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 近年搭上電子紙成長引擎，營運大幅跳增，統計至今年前 10 月營收已達 6.09 億元，較去年同期大增 77.2%，董事長李威德表示，營運成長主要與電子貨架標籤 (ESL) 需求成長有關，公司已在今年 9 月公開發行，後續也不排除朝上市櫃 IPO 邁進，近期董事會也通過將申請登錄興櫃。

聯合聚晶 1999 年 10 月成立，從黑白 STN 液晶起家，主要從事 STN、PMOLED、電子紙、超省電、電子標籤等客製品 IC 設計產品為主，目前公司員工數約 40 人，產品組合上，李威德說，目前 STN、血糖機產品比重還是過半，電子貨架標籤則不及 5 成，但在電子貨架標籤滲透率提升下，最快明年比重就會過半。

面對整體大環境變化，李威德說，聯合聚晶目前產能規模相對較小，預期第四季營運相對有撐，毛利率則會隨整體產業下滑，至於產業在庫存調節下，預告明年庫存也將回到正常水準、營運可望先蹲後跳，目前也正與客戶開發新 IC，力拚在明年下半年景氣回溫後開出。

聯合聚晶在供給鏈合作上，與台系、中系晶圓廠皆有合作，李威德說，目前產能供應健康，未來產能也不是問題，對於未來營運前景保持樂觀看法，根據公開數據顯示，聯合聚晶今年上半年稅後純益達 1.09 億元，較去年同期呈現數倍增，並已超越去年全年的 2757.9 萬元。

在股東方面，聯合聚晶除最新引入電子紙大廠元太 (8069-TW) 外，原始股東之一的摩迪投資正是所羅門 (2359-TW) 旗下投資公司，目前仍擁有一席董事。