為維持鄭州廠產能 鴻海連兩月祭高額激勵獎金

鴻海 (2317-TW) 鄭州廠近期接連受到疫情封控、抗爭衝擊，為確保維持產能生產，針對 12 月及明年 1 月祭出新的激勵政策，正式工符合條件每月最多可領 1.3 萬元 (人民幣，下同)、約新台幣 5.6 萬元的獎金。

鴻海表示，為感謝各位同仁參與疫情期間公司閉環管理，並為鼓勵同仁能持續服務公司、積極配合生產安排，因此特制定 12 月及明年 1 月激勵政策。

其中，12 月持續服務獎勵中，11 月 1 日前到職、且 12 月 6 日至 31 日期間正常出勤的正式工，出勤 10-14 天可領 8000 元、15-20 天 9000 元、21 天以上 1 萬元獎勵，派遣工依工作天數為 4000-6000 元。

另，針對正常出勤全體員工，鴻海鄭州廠 12 月也祭出 3000 元的「閉環暖心補貼」，補貼金額則按實際出勤天數來折算，等同正式工 12 月最高可領到 1.3 萬元的獎金、派遣工最高可領 9000 元。

明年 1 月方面，鴻海鄭州廠的持續服務獎勵同樣針對 11 月 1 日前到職、1 月 1 日至 31 日正期間正常出勤的正式工，10-14 天可領 3000 元、10-15 天 5000 元、21 天以上 7000 元；派遣工則為 1500 元、2000 元、3000 元不等。

雖然 1 月持續服務獎勵下調，但鴻海配合過年，針對 1 月正常出勤全體員工、累計出勤天數達 23 天以上，就可領到「新年大禮包」6000 元，較 12 月閉環暖心補貼翻倍，等同於正式工最多同樣可領到 1.3 萬元、派遣工也是 9000 元。