元太兩岸大擴產 擬再砸逾14億元揚州蓋新廠

電子紙大廠元太 (8069-TW) 持續規畫擴產計畫，繼上周通過台灣新竹新廠產線擴充、桃園觀音新廠計畫後，今 (10) 日再公告旗下揚州川奇光電擬斥資人民幣 3.25 億元 (約新台幣 14.42 億元) 新建一座新廠，擴充包含電子紙上游材料、PI 柔性面板等關鍵材料產能，以因應未來營運需求。

元太說明，揚州川奇光電廠房擴建計畫與上周公告桃園觀音新廠規畫類似，主要是看好未來電子紙需求成長，公司規劃先將廠房建置完成，後續再依客戶需求執行設備裝機安排，而揚州新廠規劃在既有廠房旁新建，但目前尚未簽約。

據了解，元太旗下揚州川奇光電目前產能多以後端模組為主，董事長李政昊先前透露，元太未來策略布局將著重在材料端擴充，後端模組則希望結盟更多夥伴擴大生態圈，意即不會再擴充揚州廠模組規模，而是著重發展上游材料、PI 柔性面板等關鍵材料。

值得關注的是，元太上周才核定新竹新廠辦大樓擴建 2 條電子紙材料產線，加計目前已在運作、新建中的產線，屆時光台灣上游材料產能就將達到 8 條，也擬向華紙 (1905-TW) 承租桃園土地，並斥資 33.05 億元新建桃園觀音新廠，同樣用於擴充上游材料產能。

元太年初預期今年資本支出將達 50-60 億元，較去年翻倍增，隨著兩岸新一波擴產計畫如火如荼展開，是否再進一步上修今年資本支出也讓外界高度關注，元太也預計下周三 (17 日) 召開法說會釋出下半年營運展望。

營運方面，元太 7 月營收維持高檔，達 23.9 億元，月減 4.8%、年增 43.6%，累計今年前 7 個月營收達達 158.03 億元、年增 55.7%。